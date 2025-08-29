ソフトバンクの近藤健介外野手（３２）が２９日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に「３番・右翼」で先発出場したが、４回の守備から途中交代した。近藤は３回の第２打席、二死一塁から追加点となる８号２ランを放った。ダイヤモンドを一周して小久保監督やチームメイトと笑顔でハイタッチを交わしたものの、ベンチに戻ると左腰付近に手を当て、顔をしかめた。３回裏の守備では右翼のポジションにつき打球処理も行ったが、４回裏か