8月28日夜、新潟市中央区の住宅で親子3人が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は現場の状況などから無理心中を図った可能性もあるとみて調べています。（リポート）「新潟市上空に来ています。現場になったのはこちらのお宅で周辺はかなり住宅が密集しています」現場は新潟市中央区南万代町の無職・大塚誠さん（39）の住宅です。この家で大塚さんと2歳の長女・沙耶ちゃん、1歳の長男・晴真くんの3