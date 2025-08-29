「ＫＮＯＣＫＯＵＴ」（２９日、後楽園ホール）ＫＮＯＣＫＯＵＴ−ＢＬＡＣＫ女子ライトフライ級３分３ラウンドが行われ、元２階級制覇王者ぱんちゃん璃奈（３１）＝フリー＝が、アム・ザ・ロケット（２９）＝タイ＝と対戦し、３回４７秒、右膝蹴りでＫＯ勝ちした。通算戦績２０勝（５ＫＯ）１敗１分とした。ぱんちゃんは「あと１年と決めれば頑張れる。１年で引退のつもり。その後は家庭に入ります」と、ラスト１年での