ＴＢＳは２９日、ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」のアゼルバイジャン共和国でのロケで、撮影に必要な衛星設備品の運搬をしていたトラックが山間部の道路から転落する事故が発生し、５２歳の男性ドライバーが死亡したことを発表した。同乗していた４８歳男性も腕を骨折するなどのケガを負い、入院した。事故は撮影開始予定だった２７日に発生。事故現場付近はこの時期、急な濃霧が発生しやすく、地元警察によると、ドライバーのハンドル