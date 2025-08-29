「ロッテ１−３ソフトバンク」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ先発のボスは６回５安打３失点で降板。試合は作ったが、打線の援護を得られず４月２５日の日本ハム戦（エスコン）以来の３勝目はお預けとなった。初回は三者凡退に抑える立ち上がり。二回に２死から牧原大の二塁打、栗原の適時打で１点の先制を許すと、三回も２死から柳町の安打の後、近藤に右越え２ランを浴びた。「６回を投げ切れたことは良かっ