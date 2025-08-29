「ルーキーシリーズ第１４戦スカパー！ＪＬＣカップ」（２９日、多摩川）上原崚（３０）＝東京・１２５期・Ａ２＝が３日目??着で予選突破に望みをつないだ。「最近、自分の形で成績が良かった回して行く感じのペラが多摩川では回り過ぎて全然合わなくて、２日目のドリームからいつもの多摩川の感じに叩き変えてからレースはしやすい。足は普通よりちょっといい部類」と、仕様変更で舟足アップに成功した。予選突破にはボ