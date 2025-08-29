美しくも熱き戦いです。生け花をする全国の高校生が金沢に集まり、感性や技術を磨く交流会が開かれました。 29日、金沢市内の学校には、東京や大阪など全国から集まった高校生たちの姿が…そこに用意されたのは、みずみずしい花々と個性的な器。「スタートしました。テーマは『たてる』」 始まったのは、生け花です。「彼女の作品、主役が決まっています。バショウを生かしてそこにひまわり。すごくシンプルだけ