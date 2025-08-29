「ＭＡＲＫＩＳみなとみらい」内に設置された山崎まさよしさんのフォトスポット＝２９日、横浜市西区♪こんなとこにいるはずもないのに−。と代表曲で歌ったシンガー・ソングライター山崎まさよしさんの面影を探す企画が、歌詞に登場する横浜・桜木町で展開されている。９月６日にぴあアリーナＭＭ（横浜市西区）で開催される音楽フェス「ＡｕｇｕｓｔａＣａｍｐ２０２５」にちなんだ企画。今年でデビュー３０周年の山崎