¡Ö¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í!¡×¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¤¿¤Á¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡Ä¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÉñÂæÎ¢¤Ç¸«¤»¤ë?¥ª¥Õ»Ñ?¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷Í¥¤¿¤Á¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSixTONES¡×¤ÎÅÄÃæ¼ù(30)¡£¸ø±éÃæÉñÂæ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè2025¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÅÄÃæ¤Î?¥ª¥Õ»Ñ?¤ò¶¦±é¼Ô¤ÎÂçÎÓÁÇ»Ò(58)¡¢°ËÆ£¤«¤º¤¨(58)¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÂçÎÓ¤Ï¡Ö²æ¤é¤ÎºÂÄ¹¡ªÅÄ