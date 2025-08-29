8月30日と31日に放送される24時間テレビ。ことしのテーマは「あなたのことを教えて」。車いすで生活をする熊本市の女子高校生が、弁論で全国の最優秀賞を受賞しました。7月の第49回全国高等学校総合文化祭。弁論部門で最優秀賞に輝いたのは、県立東稜高校・河野桃子さん（2年）です。足が不自由で中学1年から車いす生活を送っていて、社会に訴えたい思いを7分間にまとめました。 ■東稜高校・河野桃子さん（2年）2024年パ