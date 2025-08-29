野党の石川県関係国会議員と石川県の馳知事が、県政の課題について懇談しました。出席したのは、立憲民主党の近藤和也衆院議員と国民民主党の小竹凱衆院議員です。この中で、近藤議員は、避難所として活用される学校の体育館について、市町の小中学校でも冷暖房を整備する必要性を訴えました。石川県・馳 浩 知事：「県立学校は4年間で空調を入れることにしています。市町となると義務教育になるので、文科省でより一層、支援策を