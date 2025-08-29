◇バドミントン世界選手権第５日（２９日、パリ）女子シングルス準々決勝が行われ、世界ランク５位の山口茜（再春館製薬所）が世界ランク３位の韓悦（中国）に２―０で勝利し、準決勝進出を決めた。世界選手権では４大会連続５度目のメダルを確定させた。第１ゲームは３―３から驚異の１３連続得点を奪い、１６―３と突き放した。その後も盤石なプレーで２１―５と先取。第２ゲームは一時６―１１とビハインドとなったが、