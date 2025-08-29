◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-広島（29日、神宮球場）ヤクルトの村上宗隆選手が今季第11号ホームランを放ちました。村上選手はヤクルトが4点ビハインドの2アウトランナーなしの場面でこの日3度目の打席へ。ここで広島先発・森翔平投手が投じた初球のツーシームを捉え、ライトへのソロホームランを打ちました。今季29試合目の出場で早くも11号を放った村上選手は、同じく10本で並んでいたオスナ選手を抜いて本塁打数チームトップ