タイの憲法裁判所は29日、カンボジアとの国境紛争の対応をめぐって批判を受け、職務停止中だったぺートンタン首相に対して、解職を命じました。タイのペートンタン首相はカンボジアとの国境紛争の対応をめぐり、国益を損ねたなどとして上院議員のグループから解職を求める訴えを起こされていて、先月1日から首相の職務を一時停止されていました。解職の是非について審理を続けてきた憲法裁判所は29日、ぺートンタン首相に対して、