日本球界に衝撃のニュースがもたらされたのは、8月26日のことだった。米カリフォルニア州に本社を置く動画配信大手のNetflixが、来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（以下、WBC）の日本での独占放送権を獲得したと発表したのだ。これによって、WBC全47試合は、日本の地上波テレビで見ることはできなくなった。「2006年に始まったWBCは、国別における『世界一決定戦』を謳っていましたが、野球の母国