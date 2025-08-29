このお話は、著者のらっさむさんが年齢を重ねていくことへの葛藤の中で、「おばちゃん」と呼ばれることや「モテ」について、さまざまな立場にいるアラフォー女性の視点から考えるお話です。いつもきれいでいたい、輝いていたい、充実していたい…こうした気持ちは老若男女問わず、誰が持っていてもいい希望ですよね。一方で、社会によって作られた性による役割や立ち位置を基準にした「女性ならこうあるべき」「男性ならこう