【プルゼニ（チェコ西部）＝秋山洋成】パナソニックグループは２９日、チェコ西部プルゼニで、省エネ性能の高い「ヒートポンプ式暖房」を生産する工場を拡張し、本格稼働を始めた。将来、生産能力は、現行の５倍弱の７０万台を目指す。投資総額は約４５０億円を見込む。同日開いた式典には、パナソニックの片山栄一副社長のほか、チェコのペトル・フィアラ首相ら約１００人が集まった。欧州の住宅暖房は、ガスや石油を燃やし