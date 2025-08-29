ホンダ最新「フリード」の“超レトロ仕様”初公開！2025年8月29日、アフターパーツメーカーのダムドは、ホンダ「フリード」用のボディキット「ダムド フリード アイソレーター」の完成イメージスケッチを初公開しました。このボディキットは市販化に向けて開発をスタートしているといいます。【画像】マジで超カッコイイ！ これがホンダ「フリード」“超レトロ仕様”です！（37枚）一体どのような特徴を備えているのでしょう