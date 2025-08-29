韓国の前の大統領夫人があっせん収賄などの罪で起訴されました。韓国の特別検察は8月29日朝、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の妻・金建希（キム・ゴンヒ）容疑者をあっせん収賄、資本市場法違反など3つの罪で起訴したと発表しました。金夫人は海外事業への政府支援を求める旧統一教会の関係者から、高級バッグを受け取った疑いなどで12日、大統領経験者の妻として初めて逮捕されていました。他にも大統領府に「警護用ロボット