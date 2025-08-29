九州六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社など後援）が30日、北九州市民球場で開幕する。春秋連覇を狙う西南大は、春に首位打者と打点王に輝き、6月の全日本大学選手権で同大学初の8強入りに貢献した両打ちの安川喬矢（4年・尾道）が強力打線をけん引。本塁打王も含む「打撃3冠」と初の大学日本一を目標に掲げた。上位3チームが11月の明治神宮大会への出場を懸けた九州大学選手権に進出する。「誰よりも強いスイングを」プ