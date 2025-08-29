けさ、富山市にある炭素製品メーカーの工場で火災がありました。火災では爆発もあったとみられますがけが人はいませんでした。火元とみられる電気炉の温度が下がるまで待つ必要があるため、鎮火までに1週間から2週間程度かかる可能性があるということです。火柱とともに勢いよく立ち上る黒煙。動画撮影者「すごいぞ、これ」現場からおよそ3キロ離れた場所で撮影された出火直後の映像です。また、9キロほど離れた場所で