歌手ジュディ・オング（75）が29日、大阪市のABCホールで開幕した「第21回大阪アジアン映画祭」（9月7日まで）のオープニングセレモニーで上演された主演映画「万博追跡」（2Kレストア版）の舞台あいさつに登壇した。登壇者を代表し、セレモニーでマイクの前に立ったジュディは、マイクの調整をするスタッフに「マイクは慣れてるから大丈夫よ」と話して和ませた。さらに、「ご指名いただき恐縮してますが、おそらく最長老だからね