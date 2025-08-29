◆ロッテ―ソフトバンク（29日、ZOZOマリン）ソフトバンクの近藤健介が8号2ランを放った。1点リードの3回2死一塁で、先発ボスの145キロ直球を右翼席中段に運んだ。5日のロッテ戦（ZOZOマリン）以来の一発に「甘いストレートを完璧に仕留め、久しぶりに納得のバッティングができた。上沢に10勝目をつけられるように頑張っていきます」と語ったが、4回の守備から途中交代。何らかのアクシデントがあったとみられる。