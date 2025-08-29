福岡県警門司署は29日、北九州市門司区大里本町3丁目付近の路上で28日午後7時20分ごろ、通行中の小学生女児が見知らぬ男からすれ違い様にスマートフォンのカメラを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40歳くらいで小太り。