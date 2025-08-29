来月(9月)6日、国民スポーツ大会の「会期前競技」が始まります。出場する選手の壮行式が岡山県庁で開かれました。 【写真を見る】「持っている力を発揮していい結果を」国民スポーツ大会の壮行式競泳の中村美羽選手など岡山から65人が出場 国スポの「会期前競技」は、来月28日に始まる本大会に先駆けて行われるものです。水泳・ビーチバレー・体操・自転車の4つの競技が対象で、岡山県からは予選を勝