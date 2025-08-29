「三井化学」は2027年度を目処に石油化学事業「B＆GM」を分社化する方向で検討に入った。石化業界は中国勢の増産による過剰供給と、国内の人口減少による需要低下、脱炭素化に向けたグリーン化などを背景に、今後10年は厳しい状況が続くと見られている。目下、国内エチレン設備では化学メーカー同士が連携して拠点集約を進めるなど、業界再編への動きが加速している。PBR（株価純資産倍率）が1倍を割れる中、三井化学は今後の成長