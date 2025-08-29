2025年8月28日、世界最大級のカルバン・クラインの東京旗艦店のグランドオープンを記念する前夜祭イベントが開催された。会場には、山本舞香、ロウン、ミンニ（i-dle）、三吉彩花などセレブリティが集結した。本日8月29日、東京に新たなグローバルフラッグシップストア「Calvin Klein Harajuku Flagship/カルバン・クライン原宿」がオープンした。本店舗は、いわゆる原宿の中心である神宮前交差点にほどちかいビルに位置し、3階建