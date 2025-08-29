奈良県で開催されるＫ−ＰＯＰなどのイベントの出演者の顔ぶれが発表されました。奈良県は、国際交流事業として姉妹都市を結ぶ韓国の忠清南道と、Ｋ−ＰＯＰなどのイベントを今年１０月に行う計画を進めてきました。当初２億７０００万円の予算を組み、奈良公園で大規模な野外イベントを行うとしていましたが、県民や県議会の理解が得られず、事業費は２９００万円へ減額。会場は１５００人規模のホールへ変更となりました。