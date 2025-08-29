大阪のホテル組合らが「特区民泊の廃止」を求めました。８月２９日、大阪市に「特区民泊」の廃止を求めたのは、カプセルホテルなどの簡易宿所と旅館・ホテルの組合です。「特区民泊」とは増加するインバウンドに対し、宿泊施設の不足を解消するためにできた制度で、国が国家戦略特区に指定した地域でのみ宿泊施設の開業などの規制が緩和されます。大阪市には全国にある特区民泊の９割以上が集中しているということですが、