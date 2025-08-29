9月5日（金）19時〜小5クイズ！1000万円が出たスペシャル！今夜、この中から1000万円獲得者が出た！1000万円を獲得するのは誰だ！？朝の情報番組２大MCの羽鳥慎一と武田真一が、一夜限りの最強タッグ！武田は、NHKの看板アナウンサーとして報道番組のキャスターを務めた超知識人！羽鳥から直々にオファーを受け、1000万円獲得を目指す！過去、300万円獲得した経験を持つ最強クイズ王・伊沢拓司がパートナーに選んだのは･･･今から１