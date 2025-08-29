日本体操協会は２９日、理事会を行い、新体操日本代表の今後の強化体制を９月４日の臨時理事会を持って承認すると発表した。同３日の業務執行役会議にて体制決議を行う。同代表は５月に村田由香里強化本部長の威圧的指導などが発覚。山崎浩子前強化本部長を助言役に置く体制で再始動し、２４日に閉幕した世界選手権後に検証するとしていた。団体総合で金メダルを獲得している。また選手ら１人あたりに１００万円の報酬を送る