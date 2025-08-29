施設内にある手前のソファがプレミアムシート（コニカミノルタプラネタリウム提供）横浜・みなとみらい２１（ＭＭ２１）地区のプラネタリウム「コニカミノルタプラネタリアＹＯＫＯＨＡＭＡ」は９月１日、窓口購入のチケット料金を２００円値上げする。一般シートは１人１８００円。寝転がれるプレミアムシート（定員２人）も土日祝日や繁忙期に限り、１席４６００円となる。人件費や電気代高騰に対応する。