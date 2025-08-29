鹿児島市・仙巌園前のバス停移設問題を巡る動きで、28日、県バス協会は移設に応じましたが、反対していた鹿児島交通が突然、バス停の廃止を発表しました。周辺では困惑の声が聞かれました。 仙巌園前の国道10号では、国が去年3月、事故防止のためにバスの停留スペースを新たに整備しました。しかし、鹿児島交通は「車線変更が増えて事故の危険性が高まる」として、移設に反対していました。 こうした中、県バス協会が28日