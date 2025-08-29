かつて「鴨池ダイエー」と呼ばれて親しまれ、49年の歴史に幕を下ろした鹿児島市のイオン鹿児島鴨池店が、閉店してまもなく1年です。 再開発の行方が注目される中、周辺では買い物に困った人たちを手助けする動きも出ています。イオン鹿児島鴨池店閉店から1年… 始まりは1975年。鴨池動物園跡地に、イオン鹿児島鴨池店の前身・ダイエー鹿児島ショッパーズプラザがオープンしました。 「鴨池ダイエӦ