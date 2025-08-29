◇セ・リーグヤクルト―広島（2025年8月29日神宮）ヤクルト先発・高梨は快投から一転、苦しい投球になった。初回は3者連続三振と完璧な立ち上がり。ベンチの小野寺投手コーチも「状態は悪くない」と評し、148キロ台後半の直球、落差抜群のフォークで2回先頭まで4者連続三振を奪った。しかし次打者の末包に四球を与え、2死後に坂倉の左中間二塁打で先制点を献上。4回にも先頭・モンテロへから1死後に羽月、坂倉の連続適