６月の東京ダービー・Ｊｐｎ１で２着だったクレーキング（牡３歳、美浦・中舘英二厩舎、父ナダル）が、ダート３冠最終戦、ジャパンダートクラシック（１０月８日、大井競馬場・ダート２０００メートル）への出走を目指すことが２９日、分かった。シルク・ホースクラブがホームページで発表した。同馬はユニコーンＳ、東京ダービーともに２着と３歳ダート路線で好勝負を続けており、現在は福島・ノーザンファーム天栄で調整され