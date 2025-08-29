東シナ海の警戒監視の強化を目指す海上自衛隊は29日、大型無人偵察機「シーガーディアン」を鹿屋航空基地に配備すると発表しました。まず、2027年度に2機配備される予定です。 海上自衛隊は去年、鹿屋航空基地で「MQ-9B シーガーディアン」の試験運用を行うなど、配備先の検討を進めてきました。 防衛省によりますと、2027年度から鹿屋基地にまず2機を配備し、民間企業による飛行を行い、自衛隊による運