ボートレース多摩川の「ルーキーシリーズ第14戦・第26回スカパー！JLCカップ」は29日、予選3日目が行われた。大月遊雅（24＝東京）は3日目3Rを見事な2コース捲りで快勝。だが、絶好枠に組まれた7Rはインで若干、後手に回り、カド4コースの中山翔太に捲られて5着に敗れた。それでも、序盤からの貯金が利いて得点率は前原大道と並ぶ12位タイ（7.20）につけている。相棒の51号機は前検日時点の2連対率が50％と高い。近況の機