弔事の装いは“きちんと・控えめ・清潔感”が必須。黒無地・膝下丈・露出を抑えたデザインを選び、足元はプレーンな黒パンプス、アクセは一連パールまでに留める。報せは急にやってくるものだが、慌てずに必要なものを揃えよう。急な場面でも最短で整えられるワンピース型のブラックフォーマルや、必携小物セット、パンプスなどをまとめて紹介する。【写真】まずは慌てず、必要なものを手に入れる！■ワンピース ブラック 長袖