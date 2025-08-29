◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２９日・甲子園）同点に追いつかれた巨人が６回に３点を勝ち越した。１死から泉口友汰内野手、岡本和真内野手が連続で左前打して一、二塁。岸田行倫捕手は四球を選んで１死満塁となったところで、先発の大竹耕太郎投手が指を気にしながらベンチに下がりそのまま緊急降板。２番手で登板したドリス投手にキャベッジ外野手は右中間のフェンスを直撃する走者一掃の二塁打を放ち、一気に３点を