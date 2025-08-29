◇セ・リーグ阪神ｰ巨人（2025年8月29日甲子園）阪神・大竹が同点の6回に緊急降板した。1死一、二塁で、4回に適時打を浴びている岸田に四球。ストライクゾーンから外れたその1球の直後、異変を感じた坂本がベンチを指してトレーナーを呼んだ。大竹はベンチに下がり、交代を告げられた。その前の回に自ら同点適時打を打っていたが、思わぬアクシデントに襲われた。6月21日ソフトバンク戦では指をつって途中降板したことが