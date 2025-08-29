霧島・姶良の集中豪雨や台風12号などの影響が県内経済にも及んでいます。鹿児島銀行などは、観光関連の景況判断を3か月連続で引き下げました。 鹿児島銀行と調査会社の九州経済研究所は29日、県内の景況判断を発表し、全体では「緩やかに回復している」と23か月連続で据え置きました。 しかし、観光関連では、霧島・姶良の集中豪雨や台風12号などの影響を受け、景況を3か月連続で引き下げました。引き下げの度合いは、コロナ禍だ