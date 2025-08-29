◆第９６回都市対抗野球大会▽１回戦ＪＲ東日本―東芝（２９日・東京ドーム）ラグビー日本代表で、リーグワンの東芝ブレイブルーパス東京に所属するリーチ・マイケル（３６）が、ＪＲ東日本―東芝の始球式に登場。ラグビーのジャージー姿でバットを握り、右打席に入った。「投げたことは３回ありますが、打つ方が初めて」とリーチ。スイングすることなく投球を見送ったが、多くの観客で埋まった東京ドームの雰囲気を十分に楽