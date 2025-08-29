◇セ・リーグ巨人―阪神（2025年8月29日甲子園）巨人のトレイ・キャベッジ外野手（28＝米国）が29日の阪神戦（甲子園）で満塁の走者を一掃する勝ち越しの3点適時二塁打を放った。「6番・左翼」に入って先発出場。1―1で迎えた6回だった。巨人は泉口、岡本の連打と岸田四球で1死満塁。ここでアクシデントにより相手先発左腕・大竹が降板し、2番手として右腕・ドリスが緊急登板した。すると、キャベッジは1ボール2スト