霧島・姶良の集中豪雨からきょう29日で3週間です。霧島市の山あいに、大量の土砂が流れ込んで営業できなくなった温泉旅館があります。若い力とネットの力で蘇らせようと、奮闘しています。 霧島市の山あい、天降川沿いにある「やまのゆ」。源泉かけ流しの温泉を楽しめる旅館です。 しかし、今月8日の集中豪雨でそばの天降川が氾濫し、大量の水と土砂が旅館に流れ込みました。 （やまのゆ 川口真一郎さん）「露天風呂に柵や壁が