女子ダブルス準々決勝を突破した志田千陽（右）、松山奈未組＝パリ（共同）銅メダルに輝いたパリ五輪と同じ体育館で29日、シダマツの志田千陽、松山奈未組が再び歓喜の時を迎えた。韓国の難敵にストレート勝ちし、世界選手権では初メダルを確保。過去3大会連続ではね返されてきた鬼門の準々決勝を突破し、松山は「やっと壁を越えられた。率直にうれしい」と白い歯をみせた。不規則に吹く空調の風に戸惑い、第1ゲームの立ち上が