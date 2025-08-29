【専門家の目｜太田宏介】加入後即フィットの後藤啓介に脚光ベルギー1部シント＝トロイデンのFW後藤啓介は現地時間8月23日、リーグ第5節ワーレゲム戦で後半途中から出場すると、2戦連続ゴールをマークした。元日本代表DF太田宏介氏が移籍後すぐに活躍できている要因に言及した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇20歳の後藤は2024年1月にジュビロ磐田からアンデルレヒトへ期限付き移籍加入し、その後