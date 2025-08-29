女優小松菜奈（29）が29日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで、嵐の二宮和也（42）主演映画「8番出口」（川村元気監督）の初日舞台あいさつに出席した。ゲームを実写化した作品に、小松は「ゲームの世界観の再現度がすばらしくて圧倒されました。常に追われているような疑似体験できる新感覚でした」と話した。当初は声の出演が多かったが、途中で顔を出すシーンの撮影が増えていったという。小松は「呼ばれるかな、と思いました