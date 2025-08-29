ドル円１４７．１５近辺、ユーロドル１．１６７０近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は147.15近辺、ユーロドルは1.1670近辺で推移している。ドル円はこの日の146.77-147.20レンジのやや高値付近での推移。ユーロドルは1.1656-1.1690レンジの半ばに位置している。いずれも日本時間午後９時３０分の米ＰＣＥ価格指数などの発表を控えて模様眺めの動きとなっている。 USD/JPY147.14EUR/USD1.16