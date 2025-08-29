ドル円一時１４７．２３レベル、小幅に高値を伸ばす＝ロンドン為替 ロンドン昼に向けて、ドル円は一時147.23レベルと本日の高値を小幅に更新している。米１０年債利回りは４．２２％付近と足元では上昇一服。 USD/JPY147.21EUR/USD1.1667EUR/JPY171.77